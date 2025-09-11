أول تعليق من رونالدو بعد تتويجه بجائزة "الأفضل على مر العصور" (فيديو)

كتب- محمد خيري:

وجه الأسطورة كريستيانو رونالدو، الشكر لرابطة الدوري البرتغالي، بعد حصوله على جائزة الأفضل على مر العصور.

وقال رونالدو في رسالة فيديو: "أودّ أن أشكر رابطة الدوري البرتغالي على جائزة الأفضل على مر العصور".

وأكمل: "كما تتخيلون، إنه لشرف عظيم لي أن أفوز بجائزة لبلدي، وأودّ أن أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني طوال مسيرتي على الفوز بهذه الجائزة الرائعة".

واختتم تصريحاته: "كما أودّ أن أشكر جميع المدربين وكل من ساعدني في هذه الرحلة لأكون دائمًا أفضل".

وكان الحفل شهد أيضا تكريم الثنائي ناني وريكاردو كواريشما بجائزة قاعة المشاهير في النسخة الثالثة من حفل الجوائز، بعدما ساهما في تتويج منتخب البرتغال بلقب يورو 2016.