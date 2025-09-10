كتب – محمد عبد السلام:

تُوِّج منتخب السعودية تحت 20 عامًا بلقب بطولة كأس الخليج، بعد فوزه على نظيره اليمني بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم الأربعاء، الموافق 10 سبتمبر.

وسجل أهداف المنتخب السعودي كل من عبد العزيز الشمري في الدقيقتين 7 و13 من ركلتي جزاء، وفارس سالم في الدقيقة 61. بينما جاء هدف منتخب اليمن الوحيد عن طريق اللاعب مختار موفق في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وشهدت البطولة مشاركة منتخب مصر، الذي غادر المنافسات مبكرًا من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، خلف منتخب عمان المتصدر بـ6 نقاط، ومنتخب العراق الذي حلّ وصيفًا بنفس الرصيد.

ويُعد هذا التتويج هو الأول للمنتخب السعودي بلقب كأس الخليج تحت 20 عامًا بنسخته الجديدة، في إنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها المنتخب في الفئات السنية، ويؤكد تفوقه على المستوى الخليجي في فئة الشباب.