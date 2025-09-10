تدخل الشرطة وانتشال الأطفال.. عنف وشغب في مباراة صربيا وإنجلترا

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة صربيا وإنجلترا في تصفيات كأس العالم 2026، اندلاع أعمال شغب شجار بين المشجعين، وتدخل الشرطة في المشهد.

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب بعد اندلاع شجار في مباراة صربيا وإنجلترا التي انتهت بفوز إنجلترا 5-0، ووصف محلل قناة ITV المشاهد بأنها "مزعجة".

ووقعت هذه الحادثة في الشوط الثاني من المباراة، إذ كانت إنجلترا متقدمة 3-0 في ذلك الوقت، وتوقفت المباراة لفترة وجيزة بعد استهداف قلم الليزر لنجوم منتخب إنجلترا مثل إزري كونسا وريس جيمس.

وشوهدت شرطة مكافحة الشغب تتجه بسرعة نحو مشجعي صربيا، بعد اندلاع قتال بين مجموعات من مشجعي المنتخب، وشوهدت أطفال يتم انتشالهم إلى مكان آمن.

وأوضح مراسل قناة ITV على جانب الملعب الوضع، مضيفًا أن الحادث كان "مثيرًا للأعصاب لعدة دقائق".

