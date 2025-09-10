مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

تدخل الشرطة وانتشال الأطفال.. عنف وشغب في مباراة صربيا وإنجلترا

12:41 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تدخل الشرطة لفض الشباك بين جماهير صربيا (4)
  • عرض 6 صورة
    تدخل الشرطة لفض الشباك بين جماهير صربيا (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب إنجلترا من مباراة صربيا
  • عرض 6 صورة
    جود بلينجهام من مباراة صربيا وإنجلترا
  • عرض 6 صورة
    تدخل الشرطة لفض الشباك بين جماهير صربيا (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة صربيا وإنجلترا في تصفيات كأس العالم 2026، اندلاع أعمال شغب شجار بين المشجعين، وتدخل الشرطة في المشهد.

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب بعد اندلاع شجار في مباراة صربيا وإنجلترا التي انتهت بفوز إنجلترا 5-0، ووصف محلل قناة ITV المشاهد بأنها "مزعجة".

ووقعت هذه الحادثة في الشوط الثاني من المباراة، إذ كانت إنجلترا متقدمة 3-0 في ذلك الوقت، وتوقفت المباراة لفترة وجيزة بعد استهداف قلم الليزر لنجوم منتخب إنجلترا مثل إزري كونسا وريس جيمس.

وشوهدت شرطة مكافحة الشغب تتجه بسرعة نحو مشجعي صربيا، بعد اندلاع قتال بين مجموعات من مشجعي المنتخب، وشوهدت أطفال يتم انتشالهم إلى مكان آمن.

وأوضح مراسل قناة ITV على جانب الملعب الوضع، مضيفًا أن الحادث كان "مثيرًا للأعصاب لعدة دقائق".

اقرأ أيضًا:

سر ارتداء زوجة نيمار قناع وجه في مباراة بالدوري الأمريكي؟

آخرها خوان بيزيرا.. الأزمات المالية تحاصر الزمالك وتدخل ممدوح عباس

وزير الرياضة استقبلهم.. بعثة منتخب مصر تصل إلى القاهرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة صربيا وإنجلترا عنف وشغب تصفيات كأس العالم 2026 شجار بين المشجعين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح