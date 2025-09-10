بعد أزمة فينيسيوس.. موقف ريال مدريد من حفل جائزة الكرة الذهبية

كتبت-هند عواد:

أثار موقف ريال مدريد الإسباني، جدلا واسعا، مع اقتراب حفل جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، ويقام يوم 22 سبتمبر.

وقاطع ريال مدريد حفل جائزة الكرة الذهبية، العام الماضي، اعتراضا على عدم فوز فينيسيوس جونيور، لصالح رودري لاعب مانشستر سيتي.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتيول"، قائمة مكونة من 30 لاعبا مرشحا للفوز بالجائزة، على رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول والفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة والإسباني لامين يامال لاعب برشلونة.

وذكر موقع "RT"، أن مجلة "فرانس فوتبول" تحاول إصلاح العلاقة مع إدارة ريال مدريد، بعد رفض مشاركتهم في الحفل، إلا أن الأمر ازداد صعوبة، بسبب انحصار المنافسة بين ديمبلي ولامين يامال.

