تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

بعد أزمة فينيسيوس.. موقف ريال مدريد من حفل جائزة الكرة الذهبية

10:34 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فينيسيوس جونيور
  • عرض 8 صورة
    احتفال فينيسيوس وبيلينجهام (1)
  • عرض 8 صورة
    احتفال فينيسيوس بهدفه في مرمى ريد بول سالزبورج (1)
  • عرض 8 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 8 صورة
    فينيسيوس جونيور1
  • عرض 8 صورة
    فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطة هدف فينيسيوس في مرمى ريد بلو سالزبورج (1)
كتبت-هند عواد:

أثار موقف ريال مدريد الإسباني، جدلا واسعا، مع اقتراب حفل جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، ويقام يوم 22 سبتمبر.

وقاطع ريال مدريد حفل جائزة الكرة الذهبية، العام الماضي، اعتراضا على عدم فوز فينيسيوس جونيور، لصالح رودري لاعب مانشستر سيتي.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتيول"، قائمة مكونة من 30 لاعبا مرشحا للفوز بالجائزة، على رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول والفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة والإسباني لامين يامال لاعب برشلونة.

وذكر موقع "RT"، أن مجلة "فرانس فوتبول" تحاول إصلاح العلاقة مع إدارة ريال مدريد، بعد رفض مشاركتهم في الحفل، إلا أن الأمر ازداد صعوبة، بسبب انحصار المنافسة بين ديمبلي ولامين يامال.

اقرأ أيضًا:

سر ارتداء زوجة نيمار قناع وجه في مباراة بالدوري الأمريكي؟

آخرها خوان بيزيرا.. الأزمات المالية تحاصر الزمالك وتدخل ممدوح عباس

وزير الرياضة استقبلهم.. بعثة منتخب مصر تصل إلى القاهرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فينيسيوس ريال مدريد جائزة الكرة الذهبية
