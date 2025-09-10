نجحت الجماهير الإيطالية أول أمس الإثنين، في إظهار اعتراضها بشكل واضح على ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجمات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني، خلال مباراة منتخب بلادها أمام الكيان الصهيوني.

وأحرجت الجماهير الإيطالية منتخب الكيان الصهيوني بشكل كبير، في مباراة أول أمس، حيث أدار كل من في الملعب ظهرهم، عند عزف نشيد الكيان الصهيوني، احتجاجاً على القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ قرابة عامين.

وفي الوقت الذي كان فيه مئات من مشجعي المنتخب الإيطالي، يحتجون على ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، عاد إلى الأذهان اللاعبين أصحاب الأصول العربية، الذين شاركوا رفقة منتخب الكيان الصهيوني في بطولات مختلفة.

ومن اللاعبين أصحاب الأصول الفلسطينية، الذين سبق لهم اللعب في صفوف منتخب الكيان الصهيوني، هو مؤنس دبور لاعب سالزبورج النمساوي السابق.

من هو مؤنس دبور؟

ويبلغ دبور من العمر 33 عاماً، فهو من مواليد 14 مايو 1992، بمدينة الناصرة الفلسطينية ويلعب دبور في مركز رأس الحربة.

وبدأ صاحب ال 33 عاما مشواره في كرة القدم من بوابة فريق مكابي الناصرة، بعمر 11 عاماً في عام 2003 حتى عام 2010، وهو العام الذي انتقل خلاله إلى فريق مكابي تل أبيب واستمر في صفوفه لمدة 4 سنوات حتى عام 2014، قبل أن يخرج لاحتراف للمرة الأولى في أوروبا، من بوابة فريق جراسهوبرز السويسري.

ولعب دبور في صفوف جراسهوبرز لمدة عامين، قبل أن ينتقل إلى فريق سالزبورج النمساوي في عام 2016، زامل دبور في فريق جراسهوبرز قبل رحيله زامل نجم الأهلي الحالي والقادسية الكويتي الحالي محمود كهربا.

وكان عام 2019 شاهدا على نقلة كبيرة في مسيرة دبور الكروية، حينما انضم إلى فريق إشبيلية الإسباني، الذي لعب في صفوفه موسم واحد فقط، حيث رحل عن الفريق في عام 2020 لينضم إلى هوفنهايم الألماني.

وفي عام 2023، انتقل دبور إلى صفوف فريق شباب أهلي دبي الإماراتي قادما من هوفنهايم الألماني.

مسيرة دبور الدولية

وعلى الصعيد الدولي، شارك دبور في 45 مباراة دولية، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفاً، قبل أن يقرر اعتزال اللعب الدولي، في عام 2022.

وأعلن دبور اعتزاله اللعب الدولي، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" في عام 2022 جاء كالتالي: "السلام عليكم ومرحبا للجميع، حبيت أخبركم عن قراري بإنهاء مسيرتي المهنية في صفوف المنتخب الإسرائيلي، وبهذه الفرصة أشكر عائلتي وكل إنسان ساندني ودعمني في مشواري".

