كتب - مصطفى الجريتلي:

يحل منتخب الأرجنتين اليوم الأربعاء ضيفًا على نظيره الإكوادوري ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الإكوادور والأرجنتين

ويستضيف منتخب الإكوادور نظيره الأرجنتيني عند الثانية صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة 18 من التصفيات.

القناة الناقلة لمباراة الإكوادور والأرجنتين

وتنقل قناة ssc sport 1 مباراة الإكوادور والأرجنتين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب الأرجنتين والإكوادور في تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل لكأس العالم 2026 بعدما تصدر المجموعة برصيد 38 نقطة وكذلك منتخب الإكوادور الذي يحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة.