الموعد والقناة الناقلة لمباراة الإكوادور والأرجنتين في تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

02:08 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (5)
    مباراة الأرجنتين والبرازيل 1
    جوليان ألفاريز من مباراة الأرجنتين والبرازيل
    مارتينيز لاعب الأرجنتين
كتب - مصطفى الجريتلي:

يحل منتخب الأرجنتين اليوم الأربعاء ضيفًا على نظيره الإكوادوري ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الإكوادور والأرجنتين

ويستضيف منتخب الإكوادور نظيره الأرجنتيني عند الثانية صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة 18 من التصفيات.

القناة الناقلة لمباراة الإكوادور والأرجنتين

وتنقل قناة ssc sport 1 مباراة الإكوادور والأرجنتين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب الأرجنتين والإكوادور في تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل لكأس العالم 2026 بعدما تصدر المجموعة برصيد 38 نقطة وكذلك منتخب الإكوادور الذي يحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

الإكوادور ضد الأرجنتين موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور منتخب الأرجنتين تصفيات كأس العالم 2026
