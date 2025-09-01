مباريات الأمس
موعد مباراة منتخب مصر والعراق في كأس الخليج للناشئين

01:15 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

يلاقي منتخب مصر للناشئين نظيره العراق في المباراة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 2025 المقامة في مدينة أبها السعودية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الإثنين، في المواجهة الثانية من الدور الأول ببطولة كأس الخليج.

ويقع الفراعنة في المجموعة الثانية مع منتخب العراق وسلطنة عمان والبحرين.

وكان المنتخب خسر مباراته الأولى ضد سلطنة عمان بهدفين دون رد، تأتي المنافسة في البطولة ضمن الاستعدادات لكأس العالم في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس الخليج خلال الفترة من يوم 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر، بمشاركة 8 منتخبات عربية.

منتخب مصر والعراق منتخب مصر وعمان منتخب مصر للناشئين بطولة كأس الخليج العربي موعد مباراة منتخب مصر والعراق
