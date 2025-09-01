موعد مباراة منتخب مصر والعراق في كأس الخليج للناشئين

يلاقي منتخب مصر للناشئين نظيره العراق في المباراة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 2025 المقامة في مدينة أبها السعودية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الإثنين، في المواجهة الثانية من الدور الأول ببطولة كأس الخليج.

ويقع الفراعنة في المجموعة الثانية مع منتخب العراق وسلطنة عمان والبحرين.

وكان المنتخب خسر مباراته الأولى ضد سلطنة عمان بهدفين دون رد، تأتي المنافسة في البطولة ضمن الاستعدادات لكأس العالم في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس الخليج خلال الفترة من يوم 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر، بمشاركة 8 منتخبات عربية.