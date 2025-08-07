مانشستر يونايتد يقترب من ضم لاعب لايبزج الألماني

كتب - يوسف محمد:

اقترب فريق مان يونايتد الإنجليزي، من التعاقد مع اللاعب بنجامين سيسوكو لاعب فريق لايبزج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، أن الفريق الإنجليزي توصل إلى إتفاق مع إدارة فريق لايبزج الألماني، لضم سيسوكو خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن سيسوكو سيكلف خزينة مانشستر يونايتد مبلغ 76.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو مكافآت.

كما أشارت الصحيفة، أن الصفقة شهدت منافسة قوية بين نيوكاسل ومان يونايتد، على الرغم من موافق إدارة لايبزج على عرض نيوكاسل إلا أن رغبة اللاعب كانت الإنضمام إلى اليونايتد.

ونجح سيسوكو في تقديم مستوى مميز خلال الموسم الماضي رفقة فريق لايبزج، حيث شارك في 45 مباراة بمختلف البطولات تمكن خلالهم من تسجيل 21 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"صوت في العالم كله".. الزمالك يعلن انطلاق منصة جديدة

"وكيله جون إدوارد".. إعلامي يفجر مفاجأة حول مصير لاعب الأهلي