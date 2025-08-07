الكرة الذهبية.. قائمة المرشحين لأفضل ناد في العالم

كتبت-هند عواد:

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في العالم، وضمت القائمة 5 أندية وهي: باريس سان جيرمان، برشلونة، ليفربول، بوتافوجو، تشيلسي.

واكتسح باريس سان جيرمان كل الألقاب باستثناء كأس العالم للأندية الجديدة، التي فاز بها تشيلسي، كما فاز برشلونة وليفربول وبوتافوجو بألقاب هذا الموسم.

وجاءت قائمة المرشحين لأفضل ناد في العالم كالآتي:

برشلونة (إسبانيا)

الألقاب لموسم 2024-2025: الدوري الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر الإسباني.

مسابقات أخرى: دوري أبطال أوروبا (نصف النهائي).

سلسلة مباريات بلا هزيمة في جميع المسابقات: 24 مباراة.

بوتافوجو (البرازيل)

ألقاب موسم 2024-2025: كأس ليبرتادوريس 2024 وكأس البرازيل 2024.

مسابقات أخرى: كأس العالم للأندية (دور الـ 16)، نهائي كأس ريكوبا سود أمريكانا 2025، كأس البرازيل 2025 (من 6 إلى 13 يوليو)، كأس البرازيل 2024 (دور الـ 16)، كأس السوبر البرازيلي 2025 (النهائي).

سجل خالي من الهزائم في جميع المسابقات: 14 مباراة.

تشيلسي (إنجلترا)

الألقاب لموسم 2024-2025: كأس العالم للأندية، دوري المؤتمرات.

مسابقات أخرى: الدوري الإنجليزي الممتاز (المركز الرابع)، كأس الاتحاد الإنجليزي (دور الـ 32)، كأس الرابطة (دور الـ 16).

سلسلة مباريات خالية من الهزائم في جميع المسابقات: 12 مباراة.

ليفربول (إنجلترا)

الألقاب لموسم 2024-2025: الدوري الإنجليزي الممتاز.

مسابقات أخرى: دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16)، كأس الاتحاد الإنجليزي (دور الـ 32)، كأس الرابطة (النهائي).

سلسلة مباريات بلا هزيمة في جميع المسابقات: 24 مباراة.

باريس سان جيرمان (فرنسا)

الألقاب لموسم 2024-2025: دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي.

بطولات أخرى: كأس العالم للأندية (النهائي).

سلسلة مباريات بلا هزيمة في جميع المسابقات: 22 مباراة.

