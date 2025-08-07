اختفاء معدات من ملعب تشيلسي.. وبطل العالم يستدعي الشرطة

كتبت-هند عواد:

تعرض نادي تشيلسي الإنجليزي، لصدمة باختفاء معدات تصوير تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه إسترليني من ملعب التدريب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزي، أن مسؤولي تشيلسي قاموا بإبلاغ الشرطة عن اختفاء المعدات من مقرهم في كوبهام.

وأضافت الصحيفة، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت معدات الفيديو عالية التقنية، وسيظهر الأمر للعلن بمجرد عودة جميع الموظفين من العطلة.

وتستخدم أندية كرة القدم الكبرى، مثل بطل العالم تشيلسي، مقاطع الفيديو من التدريبات والمباريات على نطاق واسع لمساعدة اللاعبين على الأداء البدني والفني والتكتيكي والعقلي، ورفض تشيلسي التعليق على ظروف اختفاء المعدات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان اختفاء المعدات للسرقة، فلن تكن الجريمة الأولى التي تؤثر على النادي، إذ تعرض عدد من لاعبي تشيلسي الإنجليزي لاقتحامات في منازلهم القريبة من قاعدة تدريب النادي.

وكان منزل رحيم ستيرلينج هدفًا للسرقة في ديسمبر 2022 أثناء وجوده مع إنجلترا في كأس العالم 2022 في قطر، إذ قامت مجموعة من اللصوص بسرقة ساعات مصممة بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني .

وكان ستيرلينج هو رابع لاعب من تشيلسي يتعرض منزله للسرقة خلال فترة قصيرة نسبيا، وانتقد قائد النادي الحالي ريس جيمس "اللصوص الجبناء" الذين اقتحموا منزله في ديسمبر 2021 أثناء لعبه مع البلوز في دوري أبطال أوروبا .

وتمكن اللصوص من سرقة خزنة تحتوي على ميدالية جيمس التي فاز بها تشيلسي في دوري أبطال أوروبا ذلك العام، بالإضافة إلى ميدالية وصيف بطل بطولة يورو 2020 التي حصل عليها مع منتخب إنجلترا .

اقرأ أيضًا:

كيف أثرت صفقات الزمالك الجديدة على الفريق تسويقيا؟

3 لاعبين فلسطينيين يزينون قائمة الزمالك في الموسم الجديد