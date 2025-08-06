كتب - نهى خورشيد

غاب محمود عبد المنعم كهربا، نجم الاتحاد الليبي، عن مباراة فريقه أمام الهلال التي أُقيمت مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري الليبي.

وانتهت المباراة بخسارة الاتحاد بهدف دون رد، في لقاء احتضنته مدينة ميلانو الإيطالية.

ورغم غيابه عن أرض الملعب، التقطت عدسات الكاميرا ثلاث لقطات لكهربا على مقاعد البدلاء، ظهر خلالها متأثراً بالخسارة، خاصة وأنها الهزيمة الثانية على التوالي لفريقه بعد الخسارة الكبيرة أمام الأهلي بنتيجة 4-1.

هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يغيب فيها كهربا عن المشاركة، بعدما ظل بديلاً في لقاءي السويحلي والأهلي.

وكانت المباراة شهدت أيضاً طرد لاعب الاتحاد محمد التهامي في الدقيقة 67.

وفي سياق متصل، شارك كهربا هذا الموسم في 16 مباراة بواقع 1062 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.