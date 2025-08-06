قبل انطلاق الموسم.. هل يكسر صلاح أرقامه القياسية في فانتازي البريمرليج؟

كتب ـ محمد القرش:

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد من فانتازي الدوري الإنجليزي 2025/26، حيث يبدأ البريميرليج يوم 15 أغسطس.

وسيطر الجناح المصري محمد صلاح على معظم الأرقام القياسية التاريخية المتعلقة بلعبة فانتازي الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح القياسية

وكان صلاح أسرع لاعب يصل للنقطة 200 بفانتازي بعد 19 هدفًا فقط الموسم الماضي، متفوقا على لويس سواريز صاحب الرقم القياسي السابق بعد 25 جولة.

وللمرة الثامنة تاريخيا، حقق صلاح أكثر من 200 نقطة بموسم 2024/25 متفوقا على فرانك لامبارد الذي حقق نفس الرقم في 6 مناسبات.

وكسر المصري الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تحقيقا للنقاط في الفانتازي بموسم واحد، والمسجل باسمه أيضًا (303 نقطة في موسم 2017/18).

يُذكر أن صلاح أنهى موسم 2024/25 بفانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 344 نقطة، بعد تسجيل 29 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.