نجم برشلونة السابق يقتل حمامه ويأكلها.. ما القصة؟

اعترف سيرجي جوميز الصديق السابق لماورو إيكاردي إنه أكل حمامة بعد قتلها بمقلاع منزلي الصنع أثناء وجوده في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة.

ورى سيرجي جوميزة الذي قضى ثماني سنوات في برشلونة، هذا الموقف خلال ظهوره في البودكاست الإسباني "بوست يونايتد".

وكان جوميز، الذي لعب سابقًا في إشبيلية وإسبانيول، يعيش في شقة مع زملائه الشباب في الأكاديمية إيكاردي ومارك مونييسا وسيرجي روبرتو، وفي هذه الفترة رأى مشهدًا لن ينساه أبدًا.

وفي حديثه عبر البودكاست، قال جوميز: "انضم ماورو إلى لا ماسيا، وكنا زملاء في الفريق لثلاثة أو أربعة مواسم. خلال أحد تلك المواسم، تشاركنا شقة. في أحد الأيام، قال لي: "سيرجي، تعال معي إلى الحديقة المجاورة".

وكان يحمل قطعة خشب على شكل حرف Y قطعها بالأمس، ومربوطة بشريط مطاطي. حيث كان قد صنع مقلاعًا منزليًا. ذهبنا إلى الحديقة، فأشار إلى شجرة صنوبر شاهقة وقال: "أترى هناك؟".

وبحسب جوميز، أشار إيكاردي إلى حمامة بالكاد تُرى، ثم صوّبها وأطلقها، فقتلها. ثم وضعها على النار لطهيها.

وأضاف جوميز: "عدنا، نتف ريشه، ومرر سلكًا من خلاله، وأشعل نارًا، وأكله أمامي. أتذكر أنني فكرت: "ماذا ينتظرني إذا بدأنا هكذا؟".

وواصل جوميز حديثه عن زميله السابق، قائلاً: "لقد عشنا الكثير معًا، وإذا رآه، سيعرف أنني أحمل ذلك في قلبي".

وانضم إيكاردي إلى برشلونة قبل موسم 2008-2009، ورفض اهتمام العديد من الأندية بما في ذلك آرسنال وليفربول وفالنسيا، قبل أن ينتقل إلى سامبدوريا في موسم 2011/12.