7 أهلي و3 زمالك.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعداداً لتصفيات المونديال

11:06 م الأحد 31 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر الجاري، والذي يشهد خوض مباراتين مهمتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب مصر استدعاء 7 لاعبين من صفوف الأهلي وهم، محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه.

بجانب ثلاثة لاعبين من الزمالك وهم محمد صبحي، حسام عبدالمجيد، نبيل عماد دونجا.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر غداً الإثنين، على أن يخوض المنتخب أولى مواجهاته أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي، ثم يسافر إلى بوركينا فاسو لملاقاة أصحاب الأرض يوم 9 سبتمبر على ملعب 4 أغسطس في الجولة الثامنة.

وجاءت القائمة كالتالي..

في حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – محمد صبحي (الزمالك) – عبد العزيز البلعوطي.

في خط الدفاع : رامي ربيعة – خالد صبحي – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة – محمد هاني (الأهلي) – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي).

خط الوسط: حمدي فتحي – نبيل عماد "دونجا" (الزمالك) – مروان عطية (الأهلي) – محمود صابر – مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.

منتخب مصر قائمة منتخب مصر صلاح محمد هاني الشناوي حسام عبد المجيد حسام حسن
