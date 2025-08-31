هالاند يُنهي الـ100 مباراة كأكثر من سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

وصل النرويجي ايرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي إلى مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي، عندما شارك في الخسارة من برايتون اليوم الأحد.

وسجل هالاند هدف السيتي الوحيد أمام برايتون، ليصل للهدف رقم 88 له مع السيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال 100 مباراة

1. إيرلينج هالاند - 88 هدفا

2. آلان شيرر - 79 هدفا

3. رود فان نيستلروي - 68 هدفا

4. سيرخيو أجويرو - 64 هدفا

5. محمد صلاح - 63 هدفا

6. فيرناندو توريس - 63 هدفا

7. أندي كول - 63 هدفا

