مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

هالاند يُنهي الـ100 مباراة كأكثر من سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي

10:49 م الأحد 31 أغسطس 2025

هالاند من مباراة الهلال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

وصل النرويجي ايرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي إلى مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي، عندما شارك في الخسارة من برايتون اليوم الأحد.

وسجل هالاند هدف السيتي الوحيد أمام برايتون، ليصل للهدف رقم 88 له مع السيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال 100 مباراة

1. إيرلينج هالاند - 88 هدفا

2. آلان شيرر - 79 هدفا

3. رود فان نيستلروي - 68 هدفا

4. سيرخيو أجويرو - 64 هدفا

5. محمد صلاح - 63 هدفا

6. فيرناندو توريس - 63 هدفا

7. أندي كول - 63 هدفا

اقرأ أيضًا:

هدف فوز ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

ميلنر يسجل أمام مانشستر سيتي ويحتفل بطريقة صديقه المتوفي (فيديو وصور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هالاند الدوري الإنجليزي آلان شيرر أجويرو صلاح محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة