كتبت-هند عواد:

كشف الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، اسم القائد الثاني للريدز، خلفا لترينت أرنولد ألكسندر الذي انتقل إلى ريال مدريد.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أرسنال: "القائد الثاني روبرتسون، لعب هنا لسنوات عديدة، وفاز بالدوري مرتين، في الموسم الماضي كان لدينا فان دايك، وأرنولد، وروبو، ومحمد صلاح، والآن بعد رحيل ترينت، كان القرار منطقيًا".

وأضاف: "روبرتسون لاعب يعرف ما هو مطلوب، ويجسد ثقافة النادي وغرفة الملابس، بجانب جودته في الملعب، فإنه يمثل نموذجًا يحتذى به، وهذه أكبر هدية ورثناها من يورجن كلوب ويجب الحفاظ عليها".

