صدمة لصلاح.. أرني سلوت يعلن قائد ليفربول الثاني

12:51 م السبت 30 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

كشف الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، اسم القائد الثاني للريدز، خلفا لترينت أرنولد ألكسندر الذي انتقل إلى ريال مدريد.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أرسنال: "القائد الثاني روبرتسون، لعب هنا لسنوات عديدة، وفاز بالدوري مرتين، في الموسم الماضي كان لدينا فان دايك، وأرنولد، وروبو، ومحمد صلاح، والآن بعد رحيل ترينت، كان القرار منطقيًا".

وأضاف: "روبرتسون لاعب يعرف ما هو مطلوب، ويجسد ثقافة النادي وغرفة الملابس، بجانب جودته في الملعب، فإنه يمثل نموذجًا يحتذى به، وهذه أكبر هدية ورثناها من يورجن كلوب ويجب الحفاظ عليها".

أرني سلوت ومحمد صلاح محمد صلاح ليفربول قائد ليفربول سلوت يصدم محمد صلاح
