محمد صلاح: حققت كل شيء فرديا وأحول منح خبرتي للاعبين الشباب

كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن هدفه مع الريدز في الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه يحاول منح خبرته للاعبين الشباب.

وقال صلاح في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "هذا الموسم، لم يعد هدفي فردي، أشعر أنني حققت كل شيء لأكون منصفا، العمل الجماعي الآن أصبح الأهم، لا أحتاج لأثبت شيئا لأي شخص، الآن أحاول منح خبراتي للاعبين الشباب، ومساعدة الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مجددا، وأن أزرع العقلية الانتصارية في أذهانه".

وأضاف: "عليهم أن يعلموا أن ليفربول نادي مختلف وأن عليهم أن يعملوا بكل قوة، الجمهور يحبك عندما تبذل قصارى جهدك"، الأمر لا يتعلق فقط بالفوز لكن بالعمل الجاد وإظهار الرغبة في الفوز، أريد تقديم هذه الخبرات للاعبين الشباب وآمل أن يصل ذلك لهم".

واختتم صلاح: "أحاول دائما إيجاد السبب لأصبح متعطشا، عندما كنت لاعبا شابا لعبت كرة القدم لاستمتع بها ولأنني أحبها، لكن أنظر أين أنا، أنا في أنفيلد، إذا نظرت لبداية الموسم دائما أنظر للجماهير، أشعر للامتنان بالتواجد هنا وسط هؤلاء الجماهير، طفل جاء من مصر ووصل لهذا المستوى وأصبح نجما في أنفيلد، الأمر خاص جدا".

