كتب - يوسف محمد:

وجه النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، رسالة خاصة إلى كل الجماهير في مصر والوطن العربي، طالبا دعمه في الفترة المقبلة.

وكان أبو علي انتقل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من النادي الأهلي مقابل 7.5 مليون يورو.

وجاءت رسالة أبو علي باللهجة المصرية، حيث قال أبو علي، في فيديو تم نشره عبر الحسابات الرسمية للفريق الأمريكي: "أهلا وسهلا معكم وسام أبو علي، انا بشكر جدا الجمهور اللي هيكمل معايا السفرية ويتابعني في كل المباريات ويكون بجانبي وسند لي في الفترة القادمة".

وأضاف: "إن شاء الله أشوفكم مرة تانية، في مصر وداخل كل بلاد العرب".

وشارك وسام أبو علي في مباراة فريقه الماضي أمام نيو إنجلاند الأمريكي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويذكر أن أبو علي، كان قد انضم إلى النادي الأهلي في يناير 2024 قادما من فريق سيريس السويدي، قبل أن ينتقل إلى كولومبوس كرو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

