صعبة.. أرني سلوت يعلق على مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتبت-هند عواد:

علق أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على قرعة دوري أبطال أوروبا، والتي وضعت الريدز في قائمة مباريات "صعبة ومثيرة"، مثلما وصف.

ويستضيف ليفربول، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأيندهوفن وكاراباخ في أنفيلد، ثم يسافر لمواجهة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت ومارسيليا وجالطة سراي.

وقال سلوت في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة أرسنال: "أعتقد أن أول شيء يجب قوله هو أنه مثل الموسم الماضي، إنها قرعة صعبة للغاية، لكننا كنا نعلم ذلك لأنه في دوري أبطال أوروبا، وخاصة مع الشكل الجديد، لا يوجد شيء اسمه قرعة سهلة".

وأضاف: "ولكن ما هو واضح أيضًا هو أن هذه قرعة مثيرة للغاية، مليئة بالمباريات الكبيرة سواء على أرضنا أو خارجها، إن الترحيب بريال مدريد في أنفيلد مجددًا أمرٌ مميز. كانت مباراة الموسم الماضي لا تُنسى بالطبع، وأتوقع الأمر نفسه هذه المرة. أنا متأكد من أنها مباراة سيتابعها العالم أجمع".

وواصل: "على الصعيد الشخصي، من الرائع دائمًا اللعب ضد فريق هولندي، مثل بي إس في آيندهوفن، الفريق الذي فاز بلقب الدوري مرتين متتاليتين. وينطبق الأمر نفسه على جالطة سراي، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في تركيا، وقره باغ، بطل أذربيجان، كما أن اللعب أيضًا ضد فرق من حجم إنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد، وآينتراخت فرانكفورت، ومارسيليا يظهر قوة هذه المنافسة".

واختتم: "لن تكون أي من مبارياتنا في مرحلة الدوري سهلة، هذا أمر واضح، ولكنني متأكد من أن جماهيرنا ستتطلع إلى جميع مباريات أنفيلد وجميع المباريات خارج أرضنا، والتي ستقام جميعها في ملاعب كبيرة مع جماهير متعصبة وعاطفية، سيكونون متحمسين، ونحن كذلك. لدينا جدول أعمال حافل بالمباريات القادمة، محليًا وأوروبيًا، لكننا متحمسون ومستعدون للتحديات المقبلة".

