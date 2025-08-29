مباريات الأمس
يعود بعد التوقف الدولي.. ليفربول يفقد لاعبه في مباراة أرسنال

01:53 م الجمعة 29 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

يفقد ليفربول لاعبه الهولندي جيريمي فريمبونج، في مباراة أرسنال المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد خروجه مصابا في مباراة افتتاح الدوري الإنجليزي ضد بورنموث.

وقال أرني سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان الفريق الطبي على حق تمامًا بشأن جيريمي عندما أخبرني أنه يتعين علي استبداله، لأنه سيغيب حتى نهاية فترة التوقف الدولي وهذا ما حدث في المباراة".

وأضاف: "سبق أن قلتُ بعد المباراة مباشرةً إن الأمر لا علاقة له بأدائه، لكننا شعرنا بأنه يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، وبكلمة "نحن" لا أقصد أنا، بل الطاقم الطبي. وكانوا مُحقين تمامًا. لذا، كان قرار استبداله قرارًا صائبًا، وإلا لكان قد غاب لفترة أطول. ونتوقع عودته بعد فترة التوقف الدولي".

اقرأ أيضًا:

معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ماذا قدم محمد صلاح في أول جولتين بالدوري الإنجليزي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول جيريمي فريمبونج أرسنال الدوري الإنجليزي
