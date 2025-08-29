مباريات الأمس
بعد جوزيه مورينيو.. إقالة جديدة في الدوري التركي

12:54 م الجمعة 29 أغسطس 2025

النرويجي أولي جونار سولشاير

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بشكتاش التركي، في بيان رسمي، فسخ تعاقده مع مدرب الفريق، النرويجي أولي جونار سولشاير، وذلك بعد 8 أشهر من توليه منصبه.

وقال بيان النادي: " لقد افترقنا مع المدير أولي جونار سولشاير، تم إنهاء عقدنا مع المدرب أولي جونار سولشاير بناءً على قرار اتُخذ في اجتماع مجلس الإدارة".

واختتم: "وعقب الاجتماع، شكر رئيس مجلس الإدارة، سيردال أدالي، سولشاير على خدماته حتى الآن، ونتقدم بالشكر الجزيل للجمهور".

جدير بالذكر أن فنربخشة التركي، أعلن إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا، من دوري "البلاي أوف".

اقرأ أيضًا:

معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ماذا قدم محمد صلاح في أول جولتين بالدوري الإنجليزي؟

لاعبون سابقون في الأهلي والزمالك اعترفوا بتدخين السجائر والشيشة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هل يلتقي صلاح ومرموش؟.. مواجهات عربية في دوري أبطال أوروبا

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة