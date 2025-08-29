بعد جوزيه مورينيو.. إقالة جديدة في الدوري التركي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بشكتاش التركي، في بيان رسمي، فسخ تعاقده مع مدرب الفريق، النرويجي أولي جونار سولشاير، وذلك بعد 8 أشهر من توليه منصبه.

وقال بيان النادي: " لقد افترقنا مع المدير أولي جونار سولشاير، تم إنهاء عقدنا مع المدرب أولي جونار سولشاير بناءً على قرار اتُخذ في اجتماع مجلس الإدارة".

واختتم: "وعقب الاجتماع، شكر رئيس مجلس الإدارة، سيردال أدالي، سولشاير على خدماته حتى الآن، ونتقدم بالشكر الجزيل للجمهور".

جدير بالذكر أن فنربخشة التركي، أعلن إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا، من دوري "البلاي أوف".

اقرأ أيضًا:

معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ماذا قدم محمد صلاح في أول جولتين بالدوري الإنجليزي؟

لاعبون سابقون في الأهلي والزمالك اعترفوا بتدخين السجائر والشيشة