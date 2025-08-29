مباريات الأمس
"فوز الأهلي وهزيمة نيوم".. نتائج مباريات اليوم الأول بالدوري السعودي للمحترفين

12:20 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
    أهلي جدة (4)
    أهلي جدة (1) (1)
    مباراة ضمك والحزم (1) (1)
    مباراة ضمك والحزم (2) (1)
    مباراة ضمك والحزم (1) (1)
    دوري روشن السعودي
كتب - يوسف محمد:

انطلقت أمس الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، منافسات الموسم الجديد 2025-2026 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين" ، بإقامة 3 لقاءات ضمن منافسات الجولة الأولى.

ومن أبرز نتائج مباريات الدوري السعودي أمس الخميس، هو فوز فريق أهلي جدة على الصاعد حديثا نيوم، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

وعاد النجم المصري أحمد حجازي مدافع فريق نيوم، للعودة مرة أخرى للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، بعدما موسم قضى الموسم الماضي رفقة نيوم في دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو"، بعد الرحيل عن اتحاد جدة في وقت سابق.

نتائج مباريات اليوم الأول بالدوري السعودي للمحترفين

أهلي جدة ضد نيوم (1-0)

الاتفاق ضد الخلود (2-1)

الحزم ضد ضمك (1-1)

دوري روشن السعودي الدوري السعودي للمحترفين مباريات اليوم الأول بالدوري السعودي أهلي جدة ونيوم الحزم وضمك
