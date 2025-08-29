كتب - يوسف محمد:

انطلقت أمس الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، منافسات الموسم الجديد 2025-2026 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين" ، بإقامة 3 لقاءات ضمن منافسات الجولة الأولى.

ومن أبرز نتائج مباريات الدوري السعودي أمس الخميس، هو فوز فريق أهلي جدة على الصاعد حديثا نيوم، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

وعاد النجم المصري أحمد حجازي مدافع فريق نيوم، للعودة مرة أخرى للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، بعدما موسم قضى الموسم الماضي رفقة نيوم في دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو"، بعد الرحيل عن اتحاد جدة في وقت سابق.

نتائج مباريات اليوم الأول بالدوري السعودي للمحترفين

أهلي جدة ضد نيوم (1-0)

الاتفاق ضد الخلود (2-1)

الحزم ضد ضمك (1-1)

