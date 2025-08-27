مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا اليوم
القاهرة – مصراوي
تقام اليوم أربع مباريات ضمن التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.
وتعد مواجهة كوبنهاجن الدنماركي مع بازل السويسري، إلى جانب لقاء بنفيكا البرتغالي مع فنربخشة التركي، من أبرز مباريات اليوم.
مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا اليوم
كارباج إجدام ضد فيرينتسفاروشي - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2
كوبنهاجن ضد بازل السويسري - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2
كلوب بروج ضد رينجرز - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3
بنفيكا ضد فنربخشة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1
