مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

فنربخشة

كأس كاراباو

اوكسفورد

- -
21:45

برايتون

دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

- -
22:00

بازل

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا اليوم

07:55 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة – مصراوي

تقام اليوم أربع مباريات ضمن التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتعد مواجهة كوبنهاجن الدنماركي مع بازل السويسري، إلى جانب لقاء بنفيكا البرتغالي مع فنربخشة التركي، من أبرز مباريات اليوم.

مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا اليوم

كارباج إجدام ضد فيرينتسفاروشي - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

كوبنهاجن ضد بازل السويسري - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

كلوب بروج ضد رينجرز - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

بنفيكا ضد فنربخشة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا اليوم كوبنهاجن ضد بازل السويسري كلوب بروج ضد رينجرز بنفيكا ضد فنربخشة كارباج إجدام ضد فيرينتسفاروشي دوري أبطال أوروبا اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان