ميسي ومارادونا.. أفضل اللاعبين رقم 10 في تاريخ كرة القدم

ارتدى العديد من اللاعبين القميص رقم 10 عبر التاريخ، لكن لم يلمع بريقه إلا على جسد عدد قليل منهم.

وبالطبع ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا أحد أساطير كرة القدم الذين ارتدوا هذا الرقم، وصنعوا به المجد في عالم الساحرة المستديرة.

وقامت مجلة Sports Illustrated بتصنيف أعظم اللاعبين الذين ارتدوا هذا الرقم الأسطوري:

1. ليونيل ميسي

ليونيل ميسي ليس فقط أعظم لاعب رقم 10 في تاريخ كرة القدم، بل هو أفضل لاعب شهدته هذه الرياضة.

أذهل اللاعب الأرجنتيني الساحر الجماهير على مدار 17 موسمًا رائعًا في برشلونة، حيث شق طريقه بين المدافعين كما لو كانوا مجرد أشباح قبل أن يجد طريقه إلى الشباك.

فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، وحصد العديد من الألقاب الكبرى، وتُوجت مجهوداته بكأس العالم 2022، حيث سجل هدفين في المباراة النهائية، ليقود الأرجنتين إلى أول لقب لها في كأس العالم منذ مجد قدوته مارادونا عام 1986.

2. دييجو مارادونا

كان هدف مارادونا الثاني في فوز الأرجنتين على إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986 مبررًا كافيًا لمكانته، حيث خاض الساحر الصغير تحديات لا تُحصى ضد إنجلترا ليسجل أعظم هدف شهده التاريخ في طريقه إلى الهيمنة على العالم في بطولة المكسيك.

كان هذا الهدف بمثابة تجسيد لنقاط قوة مارادونا، السيطرة، والخطوات القوية، والخدع الجسدية، والهدوء الشديد، لم لا وهو الذي سجل هدف "يد الله" الشهير، إذ عزز مكانته كعملاق كرة قدم في ذلك اليوم تحديدا.

3. بيليه

قبل عصر ليونيل ميسي، دار الجدل حول أعظم لاعب كرة قدم بين دييجو مارادونا وبيليه، ورغم أن الأسطورة البرازيلية يحتل مرتبة أدنى من الأرجنتينيين، إلا أنه لا شك أنه لا يزال أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في كرة القدم وأعظم اللاعبين على الإطلاق.

كان بيليه من أوائل نجوم كرة القدم العالميين، آسرًا الجماهير بمهارته الاستثنائية وجاذبيته في الملعب، حيث اشتهر بنجاحاته الكبيرة مع منتخب البرازيل، بما في ذلك ثلاثة ألقاب لكأس العالم.

واشتهر بيليه بقدرته على تسجيل الأهداف القاتلة والمراوغة المبهرة والرؤية الإبداعية، وساهم تألقه في تشكيل اللعبة الحديثة وترك إرثًا دائمًا لا يزال يتردد صداه حتى يومنا هذا.

4. يوهان كرويف

كان يوهان كرويف، رائدًا في "الكرة الشاملة" في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث أحدث نقلة نوعية في تاريخ كرة القدم.

أبهر هذا الأيقونة الراحل الجميع مع أياكس وبرشلونة، بينما كان يحمل على عاتقه عبء قيادة هولندا حينها.

لا تستطيع الكلمات أن تصف هذا الهولندي الاستثنائي، حيث أثبت أنه لاعب قادر على تغيير مجرى الأمور داخل وخارج الملعب طوال مسيرته كلاعب ومدرب، وكان كرويف قائداً لبعض من أكثر الفرق تنظيماً وتدميراً في القرن العشرين.

5. زين الدين زيدان

كان الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية يتمتع بقوة لاعب كرة قدم الشوارع، ومهارة اللاعب البرازيلي، ورشاقة راقص الباليه، وهي الصفات التي جعلته قوة لا يمكن إيقافها سواء كان يلعب كلاعب خط وسط مركزي أو كصانع ألعاب.

كانت قدرة الفرنسي التي لا مثيل لها قادرة على التغلب على التحديات بمزيج مثالي من القوة والأناقة، ولهذا السبب أصبح محط أنظار الجميع، مع أهداف وتمريرات حاسمة وجوائز كثيرة لبطل يوفنتوس وريال مدريد.