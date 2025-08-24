مباريات الأمس
هل مات هوجان أسطورة المصارعة بخطأ طبي؟.. تقرير يكشف تطورات مفاجئة

05:22 م الأحد 24 أغسطس 2025
كشف تقرير عن تطورات جديدة حول واقعة وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان بشكل مفاجيء يوم 24 يوليو الماضي عن عمر 71.

مجلة Us Weekly، الأمريكية الأسبوعية المختصة بأخبار المشاهير، نشرت وثائق مساء يوم أمس السبت تشير إلى أن هوجان تُوفيّ نتيجة احتشاء حاد في عضلة القلب ليتم نقله بواسطة فرق الإسعاف إلى مستشفى "مورتون بلانت" حيث تم الإعلان عن وفاته.

وذكر أحد اختصاصي العلاج الطبيعي بأحد الوثائق أنه كان موجودًا بالمنزل وخلال جراحة خضع لها هوجان تعرض لقطع في العصب الحجابي ما قد يكون قد تسبب في فشل بالتنفس.

زوجة هوجان كانت قد أكدت أمرًا مشابهًا في تصريحات لمجلة TMZ Sports حين قالت إن أسطورة المصارعة الراحل قد تعرض لضرر خلال الجراحة التي خضع لها.

شرطة مدينة كليرواتر في ولاية فلوريدا أوضحت أنها فتحت تحقيقًا بخصوص ما يُثار عن ملابسات الوفاة يتضمن مراجعات للسجلات الطبية للراحل بجانب شهود عيان ومقدمي الرعاية الصحين الذين كانوا متواجدون خلال الجراحة.

هوجان وفاة هوجان المصارعة الحرة
