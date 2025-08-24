ذكرت صحيفة "ذا صن" في الشهر الماضي، أن ماركوس راشفورد اللاعب الأسبق لمانشستر يونايتد التقى مجددًا بحبيبته السابقة بعد إتمام انتقاله إلى العملاق الإسباني برشلونة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن الجناح الإنجليزي تواصل مع خطيبته السابقة، لوسيا، ليسألها إذا كانت تستطيع مساعدته على الاستقرار في حياته الجديدة في إسبانيا.

وقالت الصحيفة إن الثنائي اجتمعا مرة أخرى خلال جلسة تصوير قبل أن يتم الترحيب به في برشلونة من خلال تقديمه رسميًا في 23 يوليو، والذي حضره أفراد عائلته والصحافة.

وتأتي أنباء عودة علاقتهما الرومانسية بعد عامين من إعلان الثنائي انفصالهما، بعد عام واحد فقط من خطوبتهما.

قصة حب راشفورد وصديقته

التقى الثنائي في مدرسة أشتون أون ميرسي في مانشستر، حيث كانا تلميذين هناك، وبدءا المواعدة عندما كانا يبلغان من العمر 15 عامًا فقط، بينما كان راشفورد يزدهر في أكاديمية مانشستر يونايتد.

وكانت لوسيا بمثابة صخرة راشفورد خلال صعوده إلى النجومية، حيث ازدهرت العلاقة بينهما عندما اقتحم الساحة الكروية في فبراير 2016 بتسجيله هدفين في مباراتين متتاليتين ضد ميتيلاند وأرسنال.

مع ازدياد نجومية راشفورد مع يونايتد، وتحوله إلى لاعب أساسي في السنوات الأولى من مسيرته الكروية، تطورت علاقتهما، لكن مع توقف العالم بسبب جائحة كوفيد، بدأت الأمور تتغير.

انفصال وتراجع مستوى راشفورد

وبعد ثماني سنوات من تواجدهما معًا، انفصل الثنائي في عام 2021، حيث كان لانهيار العلاقة تأثيرٌ بالغٌ على أداء راشفورد في الملعب، فبعد موسمٍ رائعٍ تحت قيادة أولي جونار سولشاير قبل الانفصال، حيثُ ساهم في 39 هدفًا خلال موسم 2020-2021، انخفض أداؤه بشكل ملحوظ.

وخلال موسم 2021-2022، لم يُسهم راشفورد إلا في سبعة أهداف فقط، وقد عانى من الإصابة لفترات من ذلك الموسم، إلا أن أداؤه كان عاملًا مساهمًا في انخفاض دقائق مشاركته، حيث تحول الجناح من لاعب أساسي إلى بديل.

عودة العلاقات قبل الانفصال الأخير

لكن ذلك لم يدم طويلًا، تغيّر كل شيء للأفضل مجددًا عندما استعاد راشفورد علاقته بلوسيا في يناير 2022، وأصبحا زوجين أقوى من أي وقت مضى.

وبعد خمسة أشهر فقط، تقدم راشفورد لخطبة حبيبته منذ الصغر بخاتم خطوبة قيمته 250 ألف جنيه إسترليني أثناء عطلته بعد انتهاء الموسم في كاليفورنيا.

وأشارت التقارير في ذلك الوقت إلى أن راشفورد كان يخطط للخطبة منذ أسابيع، وأنه تقدم للوسيا بالطلب في فيلا فاخرة بعد أن تناولا وجبة رومانسية في مطعم المأكولات البحرية الشهير Catch LA.

بالمصادفة، خلال الموسم الذي تلا خطوبة راشفورد مباشرة، كان راشفورد في قمة تألقه، حيث سجل 30 هدفا خلال الموسم الأول لإريك تين هاج مع الفريق، وهو رقم لم يسبق له تحقيقه من قبل.

ساعدت أهدافه يونايتد على الفوز بكأس كاراباو، بينما ضمن أيضًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدا أن راشفورد يعيش حياة مثالية داخل الملعب وخارجه.

لكن كل شيء انهار بعد ثلاثة عشر شهرًا فقط، فانفصل الزوجان بعد عقد من الزمن، إذ كان قرارا مشتركا، حيث أشار الزوجان إلى أن "العلاقة انتهت".