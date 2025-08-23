كتب - محمد القرش:

بدأ أرسنال الموسم بتفاؤل، بعد الفوز الصعب على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد عن طريق هدف من ركلة ثابتة كعادتهم.

واشتهر الجانرز بركلاتهم الثابتة التي تهدد أي فريق في العالم والتي وصلت حتى إلى ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن هل هم الفريق الأكثر حسمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز من الكرات الثابتة؟.

ووفقا للبيانات التي توصل إليها موقع "tnt" فإن أرسنال هو الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف من الركنيات في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25، لكن الانعكاس الأكثر صدقًا لبراعة الفريق في هذا المجال هو تقييم من يسجل أعلى نسبة من إجمالي الركنيات التي يحصل عليها.

والفريق الذي كان الأكثر كفاءة في تنفيذ الركنيات في الموسم الماضي كان كريستال بالاس، حيث نجح في التسجيل من 6.4% من الركنيات التي حصل عليها.

ولم يصل الجانرز حتى إلى المركز الثاني في القائمة، حيث جاء نوتنجهام فورست في المركز الثاني بنسبة 6.3%، بينما احتل الجانرز المركز الثالث بنسبة 5.6%.