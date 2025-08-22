مباريات الأمس
قطار باريس سان جيرمان يعبر أنجيه بهدف

09:30 م الجمعة 22 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق باريس سان جيرمان بهدف نظيف على ضيفه أنجيه خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب باريس سان جيرمان فابيان رويز بالدقيقة 50.

باريس سان جيرمان قصّ شريط مبارياته في الموسم بالفوز بالنتيجة ذاتها على مستضيفه نانت في الجولة الأولى.

وعلى الجانب الآخر فاز فريق أنجيه في الجولة الأولى بهدف نظيف على نظيره باريس.

