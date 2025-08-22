كيف يتحكم ميسي بموعد اعتزال سواريز؟

كتبت-هند عواد:

يتحكم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بموعد اعتزال زميله في الفريق لويس سواريز، الذي ينتهي عقده بعد موسم 2025.

ومع اقتراب انتهاء عقد سواريز صاحب الـ38 عاما، ازدادت التكهنات حول احتمال اعتزاله، وفي حديثه قبل مباراة إنتر ميامي ضد تيجريس في ربع نهائي كأس الدوري، سُئل سواريز عن مستقبله.

وقال سواريز: "في كرة القدم، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار من الآن وحتى نهاية العام، لا أحد يعلم ما سيحدث . دائمًا ما تكون هناك خطط، أحيانًا تسير على ما يرام وأحيانًا أخرى لا تسير على ما يرام. لكن ما يجب عليّ فعله الآن هو الاستمتاع بهذه المرحلة التي أعيشها مع إنتر، ثم سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "أنا سعيد، أشعر أنني في حالة بدنية ممتازة، وأشعر أنني أساعد الفريق. إذا أراد النادي ذلك، فلن نواجه أي مشكلة في الاتفاق على تجديد العقد، فلا شيء يعيق ذلك. نحن نسير على نفس النهج لمساعدة إنتر على مواصلة نموه، ومواصلة جذب اللاعبين المميزين، ودعم الدوري الأمريكي لكرة القدم لمواصلة نموه، وهو أمر مهم".

واختتم سواريز: "أؤكد لكم أنني أتمنى الاعتزال معه "ميسي"، لأننا قضينا سنوات نتحدث عن الاعتزال معًا. قد يحدث ذلك، لكنه يعتمد أيضًا على تجديد عقدي وتجديده. سيتخذ كلٌّ منا القرار المناسب في الوقت المناسب، كلانا متقدم في السن، وكلٌّ منا سيتخذ القرار الذي يراه مناسبًا له، واضعًا نصب عينيه راحته الشخصية. أما أنا، فلن أتخذ قرارًا حاليا".

منذ انضمامه إلى ميامي قبل موسم 2024 في الدوري الأمريكي لكرة القدم، شارك سواريز في 74 مباراة مع هيرونز، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 38 هدفًا، خلف ميسي الذي سجل 59 هدفًا.

