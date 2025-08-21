مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

مصر

68 95
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري

- -
20:30

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

لاعب المنتخب السعودي ينتقل إلى الدوري البلجيكي

07:58 م الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مروان الصحفي (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    مروان الصحفي (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    مروان الصحفي (2) (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    مروان الصحفي (1) (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    مروان الصحفي (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    مروان الصحفي (2) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، انتقال لاعب الفريق مروان الصحفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى فريق فريق رويال أنتويرب البلجيكي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأكد اتحاد جدة، أن خروج لاعبه على سبيل الإعارة إلى فريق رويال أنتويرب، يأتي في إطار الخطط الموضوعة لدعم وتطوير المواهب السعودية، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الأندية والرياضة السعودية بشكل عام.

ومن جانبه أعلن الفريق البلجيكي، انضمام صاحب ال 21 عاما إلى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026.

وكان مروان الصحفي قضى الموسم الماضي 2024-2025، معارا إلى فريق بيرشكوت البلجيكي والذي شارك معه في 28 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وعلى المستوى الدولي، شارك صاحب الـ 21 عاما مع منتخب السعودية في 13 مباراة، ولكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف خلالهم.

أقرأ أيضًا:

"آسف".. أول تعليق من محمد الشناوي بعد وفاة والده

إحداهن طلبت منه الزواج.. 18 صورة لمحمد صلاح مع العارضات والمعجبات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان الصحفي انتقال مروان الصحفي للدوري البلجيكي الدوري البلجيكي اتحاد جدة السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير وتوضيح.. بيان من شعبة الذهب بشأن "ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية"
5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات- توقعات حالة الطقس