لاعب المنتخب السعودي ينتقل إلى الدوري البلجيكي

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، انتقال لاعب الفريق مروان الصحفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى فريق فريق رويال أنتويرب البلجيكي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأكد اتحاد جدة، أن خروج لاعبه على سبيل الإعارة إلى فريق رويال أنتويرب، يأتي في إطار الخطط الموضوعة لدعم وتطوير المواهب السعودية، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الأندية والرياضة السعودية بشكل عام.

ومن جانبه أعلن الفريق البلجيكي، انضمام صاحب ال 21 عاما إلى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026.

وكان مروان الصحفي قضى الموسم الماضي 2024-2025، معارا إلى فريق بيرشكوت البلجيكي والذي شارك معه في 28 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وعلى المستوى الدولي، شارك صاحب الـ 21 عاما مع منتخب السعودية في 13 مباراة، ولكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف خلالهم.

أقرأ أيضًا:

"آسف".. أول تعليق من محمد الشناوي بعد وفاة والده

إحداهن طلبت منه الزواج.. 18 صورة لمحمد صلاح مع العارضات والمعجبات