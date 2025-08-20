مباريات الأمس
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

90 90
18:00

مالي

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 5
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 0
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

8 صور جديدة من تقديم كولومبوس الأمريكي لـ وسام أبو على

06:27 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

نشر الحساب الرسمي لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، اليوم الأربعاء صوراً جديدة من تقديم النجم الفلسطيني وسام أبو على، بقميص الفريق الأول لكرة القدم.

وشارك نادي كولومبوس متابعيه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صوراً لـ له بقميص النادي بتعليق:"وسام أبو على رقم 9".

وكان أبو على رحل عن صفوف الأهلى المصري، لينتقل بعدها إلى صفوف كولومبوس كرو مقابل 7.5 مليون دولار يتم تسديدها على 3 دُفعات، بواقع 3 ملايين دولار ثم يتم تسديد 4 ملايين دولار على دُفعتين.

كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي كولومبوس الأمريكي وسام أبو على الأهلى المصري
