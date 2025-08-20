مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

مالي

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 4
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح: الحياة تستمر رغم رحيل جوتا.. وهذا ما فعلناه في ليفربول

03:26 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح 1 (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، طريقة تعامل لاعبي الريدز مع وفاة زميلهم البرتغالي ديوجو جوتا.

وتوفي ديوجو جوتا في 3 يوليو، رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع في مقاطعة زامورا بإسبانيا في يوليو الماضي.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر قناة بي بي سي: "كان الأمر صعبًا علينا جميعًا، ولكننا تعاملنا مع الموقف، وفي نهاية المطاف تستمر عجلة الحياة وعلينا أن نقوم بعملنا، وأيضًا بإمكاننا التعبير عن مشاعرنا من وقت لآخر".

اقرأ أيضًا:

موعد تشييع جنازة والد محمد الشناوي في مسقط رأسه

قاد ليفربول للمجد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي وفاة ديوجو جوتا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة