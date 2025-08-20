محمد صلاح: الحياة تستمر رغم رحيل جوتا.. وهذا ما فعلناه في ليفربول

كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، طريقة تعامل لاعبي الريدز مع وفاة زميلهم البرتغالي ديوجو جوتا.

وتوفي ديوجو جوتا في 3 يوليو، رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع في مقاطعة زامورا بإسبانيا في يوليو الماضي.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر قناة بي بي سي: "كان الأمر صعبًا علينا جميعًا، ولكننا تعاملنا مع الموقف، وفي نهاية المطاف تستمر عجلة الحياة وعلينا أن نقوم بعملنا، وأيضًا بإمكاننا التعبير عن مشاعرنا من وقت لآخر".

اقرأ أيضًا:

موعد تشييع جنازة والد محمد الشناوي في مسقط رأسه

قاد ليفربول للمجد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا؟