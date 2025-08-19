أم وأول محجبة في المونديال.. حكاية الحكمة الفلسطينية هبة سعدية

كتبت - هند عواد:

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكمة الفلسطينية هبة رؤوف سعدية، ضمن طاقم التحكيم في مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا، المقررة في أكتوبر المقبل.

هبة سعدية كتبت اسمها في تاريخ كرة القدم العالمية، عندما أصبحت أول فلسطينية وعربية وآسيوية ومحجبة تشارك في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات عام 2023.

بدأت هبة مسيرتها مع التحكيم عام 2010 في العاصمة السورية دمشق، وتقول عن هذا الأمر في تصريحات للحساب الرسمي للاتحاد الفلسطيني: "كان الملفت بالنسبة لي عدم وجود أي حكمة بين الحكام الذكور، ومن هنا رغبتُ في خوض التجربة والانضمام".

وجدت هبة في بداية مسيرتها نظرات الاستغراب من البعض، كونها فتاة في مجال كرة القدم، ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2013، انتقلت إلى ماليزيا، وبدأت مرحلة جديدة في مسيرتها، قبل أن تنتقل إلى السويد عام 2016.

وتمكنت هبة من الوصول إلى دوري السيدات الممتاز ودوري الرجال السويدي، وأدارت العديد من المباريات البارزة في مسيرتها، مثل: نهائي كأس آسيا للسيدات عامي 2018 و2022، نهائي كأس آسيا تحت 19 عامًا، نهائي الألعاب الآسيوية 2018، نصف نهائي كأس آسيا للسيدات تحت 16 عامًا، ونهائيات كأس آسيا للرجال تحت 20 عامًا.

وتقول هبة عن مشاركتها في كأس العالم للسيدات 2023: "فخورة جدًّا كأول حكمة عربية آسيوية، وأول فلسطينية، وأول محجبة في تاريخ كأس العالم. لم أتمالك فرحتي حين وصلني خبر الاستدعاء، وكان أول ما فعلته هو مشاركة السعادة مع أهلي، وما يميز هذه المشاركة أنها الأولى لي على مستوى الفيفا بعد أن أصبحت أمًّا".

