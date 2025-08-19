مباريات الأمس
"بعد خطاب حماسي للمدرب".. هيميلينجن يتلقى هزيمة ثقيلة من فولفسبورج بكأس ألمانيا (فيديو)

01:10 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

حرص مدرب هيميلينجن الألماني أحد فرق الدرجة الخامسة بألمانيا، على تقديم الكثير من التعليمات والنصائح الحماسية للاعبيه، قبل مباراة الفريق أمام فولفسبورج بكأس ألمانيا، التي أقيمت يوم السبت الماضي 16 أغسطس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمدير الفني لهيميلينجن قبل المباراة، وهو يتحدث مع لاعبيه بشكل حماسي لتحفيزهم، حيث قال: "اذهبوا للملعب وأخبروا الشعب الألماني من أنتم".

وعلى الرغم من طريقة التحفيز القوية التي اعتمد عليها المدرب مع لاعبيه قبل المباراة لدعمهم في اللقاء، إلا أن هذا الأمر لم يجعل هناك أي اختلاف في الأمر، حيث تلقى لاعبي فريقه الهزيمة بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل.

وكان فريق فولفسبورج، تمكن من تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب هيميلينجن بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريق في الدوري الأول من كأس ألمانيا.

كأس ألمانيا مدرب هيميلينجن الألماني فولفسبورج بطولة كأس ألمانيا
