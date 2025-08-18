مباريات الأمس
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

تخطى هنري.. صلاح يصنع التاريخ ويحقق رقما قياسيا جديدا

09:30 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

محمد صلاح (1)

واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.

وساهم صاحب الـ 33 عاما في فوز ليفربول برباعية مقابل هدفين على بورنموث، في الجولة الأولى من البريميرليج.

ورفع صلاح رصيده إلى 187 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي، محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي البريميرليج عبر التاريخ.

ووصل المصري للهدف رقم 153 دون ركلات ترجيح في الدوري الإنجليزي، متخطيا تيري هنري أسطورة أرسنال ومنتخب فرنسا صاحب الـ 152 هدفا.

ويتبقى لصلاح 21 هدفا من أجل معادلة واين روني أسطورة مانشستر يونايتد وثالث هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

ويلاقي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

