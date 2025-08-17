"لأسباب سياسية".. سام مرسي يهاجم إدارة نادي إبسويتش تاون
كتب - محمد القرش:
هاجم المصري سام مرسي لاعب فريق الكويت الكويتي، إدارة نادي إبسويتش تاون بسبب أوماري هاتشينسون زميله السابق في الفريق.
وكتب سام عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الجانب القبيح لكرة القدم، عندما لا يرغب بك نادٍ، سواءً كان ذلك بسبب الأداء أو لأسباب سياسية، سيفعلون أي شيء لإخراجك من النادي".
وأضاف: "اسمك خارج الخزانة، تدرب مع فريق تحت 21 عامًا، مُهمَل تمامًا، لم يعد المدرب والجهاز الفني يتعرفون عليك".
وواصل: "لذا عندما يقترب اللاعبون من الانتقالات الجيدة ويشعرون أن القيمة متناسبة، أصبح لدى اللاعبين والممثلين موقف حازم، لا يوجد صواب أو خطأ في كل هذا".
وأشار: "لقد حقق الشاب عمري والنادي أداءً استثنائيًا مع بعضهما البعض، بدون معرفة التفاصيل الدقيقة، كان من المفترض أن يكون الانتقال أكثر سلاسة، وكان من المفترض أن يكون كل من اللاعب والنادي سعداء".
واختتم المصري: "لاعب محوري في الصعود، زميل رائع في الفريق، وربح جيد للنادي، نأمل ألا تنسى عائلة ITFC مساهمته".
وتأتي كلمات سام وسط تقارير تفيد بأن إيبسويتش يقترب من بيع لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، أوماري هاتشينسون، إلى نوتنجهام فورست مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني.
The ugly side of football. When a club no longer wants you, whether it be performance based or political based they will do what ever it takes to get you out the club. Name off locker, train with the under 21s, completely discarded. Manager and staff no longer even recognising…
— Sam Morsy (@sammorsy08) August 15, 2025
