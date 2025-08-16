طاقم تحكيم مصري لمباراة جامبيا وبوروندي في تصفيات المونديال

كتب - محمد الميموني:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت، عن طاقم حكام مباراة جامبيا وبوروندي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم اسماء طاقم حكام المباراة والذي جاء كالتالي:

محمد معروف حكم ساحة

احمد توفيق حكم مساعد اول

وسامي هلهل مساعد ثاني

أحمد الغندور حكماً رابعاً

موعد مباراة جامبيا وبوروندي

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، المقبل على ستاد نيابو بالعاصمة الكينية نيروبي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن المجموعة السابعة تضم ساحل العاج والجابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشل، ويتصدرها منتخب ساحل العاج.

ترتيب المجموعة:

كوت ديفوار: 16 نقطة.

- الجابون: 15 نقطة.

- بوروندي: 10 نقاط.

- كينيا: 6 نقاط.

- جامبيا: 4 نقاط.

- سيشل: بلا نقاط.