تحضر عائلة البرتغالي الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، مباراة ليفربول الافتتاحية بالدوري الإنجليزي، في العاشرة مساء اليوم، ضد بورنموث.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن زوجة ديوجو جوتا وأطفاله سيحضرون المباراة الافتتاحية، وسيتم إقامة العديد من التكريمات لذكراه في جميع أنحاء الدوري هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة: "تزور زوجة جوتا روت كاردوسو وأطفالهما الثلاثة ملعب أنفيلد لحضور المباراة، بحسب كلمة مؤثرة من المدير الفني أرني سلوت".

وتوفي جوتا (28 عاما) وشقيقه أندريه سيلفا (25 عاما) بشكل مأساوي في يونيو الماضي، إثر حادث سيارة في شمال إسبانيا، بعد وقت قصير من زواجه من حبيبته منذ الصغر كاردوسو.

وقال سلوت في تصريحات قبل المباراة: "كما قلت سابقًا، فإن التكريمات التي تم تقديمها في جميع أنحاء عالم كرة القدم، وخاصة داخل مجتمع ليفربول، كانت خاصة حقًا، وأنا أعلم أننا الليلة سنجتمع لتكريمهم مرة أخرى".

وأضاف: "أعتقد أن زوجة ديوجو وأطفاله وعائلته سوف يحضرون ومن المهم لنا كنادي أن نظهر لهم أننا سوف ندعمهم دائمًا في تعاملهم مع هذا الموقف الأكثر مأساوية، نحن هنا من أجلهم دائمًا."

ويظهر جوتا على غلاف برنامج مباراة ليفربول وبورنموث، على ملعب أنفيلد.

