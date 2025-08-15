مباريات الأمس
"غباء لا يمكن تبريره".. مشجعو كرة قدم إسرائيليون يثيرون غضبا في بولندا بلافتة

04:22 م الجمعة 15 أغسطس 2025

اللافتة التي لوّح بها مشجعو مكابي حيفا

كتبت-هند عواد:

أثارت جماهير مكابي حيفا الإسرائيلي، غضبا في بولندا، بسبب لافتة رفعت خلال مباراتهم ضد ضد نادي راكوف تشينستوكوفا البولندي، في تصفيات دوري المؤتمر الأوربي، التي أقيمت مساء أمس الخميس.

ووفقا لوكالة " رويترز"، رفع مشجعو كرة قدم إسرائيليون لافتة كُتب عليها "قتلة منذ 1939"، مما أثار غضبا في بولندا، إذ قال الرئيس إنها أهانت ذكرى البولنديين ومن بينهم اليهود الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

واحتلت ألمانيا النازية بولندا خلال الحرب العالمية الثانية، وكان عدد اليهود فيها الأكبر في أوروبا عند بداية الحرب. قُتل جميعهم تقريبًا، كما لقي 3 ملايين مواطن غير يهودي حتفهم خلال الاحتلال.

وتم عرض لافتة "قتلة منذ عام 1939"، من قبل مشجعي نادي مكابي حيفا الإسرائيلي خلال المباراة التي أقيمت في ديبرينتسين في المجر لأسباب أمنية.

وكتب الرئيس البولندي كارول ناوروكي، على موقع "إكس": "إن اللافتة الفاضحة التي رفعها مشجعو فريق مكابي حيفا تهين ذكرى المواطنين البولنديين - ضحايا الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك ثلاثة ملايين يهودي، هذا غباء لا يمكن تبريره بالكلمات".

وأدانت السفارة الإسرائيلية في وارسو أيضًا اللافتة، وكتبت عبر "إكس": "لا مكان لمثل هذه الأقوال والأفعال، من أي جهة، لا في الملعب ولا في أي مكان آخر. أبدًا، هذه الحوادث المشينة لا تعكس روح غالبية المشجعين الإسرائيليين".

مشجعو كرة قدم إسرائيليون بولندا لافتة القتلة جماهير مكابي حيفا الإسرائيلي نادي راكوف تشينستوكوفا البولندي وري المؤتمر الأوربي
