"قدوة للمسلمين".. فان دايك يتغنى بمحمد صلاح
كتب - محمد القرش:
تغنى فيرجيل فان دايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بمحمد صلاح واصفا إياه بـ "أيقونة في عالم كرة القدم".
وقال فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "محمد صلاح لاعب مجتهد ومتواضع ونجم عالمي".
وأضاف: "وفي عالم كرة القدم يعد صلاح أيقونة كبيرة بشكل عام، وقدوة للمسلمين والعالم الإسلامي بشكل خاص".
ويفتتح ليفربول مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.
وتقام مباراة الريدز وبورنموث في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أنفيلد.
