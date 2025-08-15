مباريات الأمس
"قدوة للمسلمين".. فان دايك يتغنى بمحمد صلاح

11:22 ص الجمعة 15 أغسطس 2025

محمد صلاح وفيرجيل فان دايك مع أحد الأطفال

كتب - محمد القرش:

تغنى فيرجيل فان دايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بمحمد صلاح واصفا إياه بـ "أيقونة في عالم كرة القدم".

وقال فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "محمد صلاح لاعب مجتهد ومتواضع ونجم عالمي".

وأضاف: "وفي عالم كرة القدم يعد صلاح أيقونة كبيرة بشكل عام، وقدوة للمسلمين والعالم الإسلامي بشكل خاص".

ويفتتح ليفربول مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وتقام مباراة الريدز وبورنموث في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أنفيلد.

صلاح محمد صلاح فان دايك ليفربول الدوري الإنجليزي ليفربول وبورنموث
