يلاقي منتخب مصر للشباب اليوم الجمعة نظيره المنتخب النرويجي، في مباراة تحديد المركز الخامس ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة أمس الخميس الموافق 14 أغسطس الجاري، أمام نظيره منتخب إسبانيا في ربع نهائي البطولة، بنتيجة 31-29.

وتستضيف مصر، بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد، خلال الفترة من 6 أغسطس الجاري وتستمر حتى يوم 17 من الشهر ذاته.

موعد مباراة مصر والنرويج في كأس العالم للشباب لكرة اليد

وتقام مباراة المنتخب المصري اليوم الجمعة أمام نظيره النرويجي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره النرويجي اليوم الجمعة، عبر قناة "أون سبورت 2".

