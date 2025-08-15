كتب - يوسف محمد:

خطف مخرج مباراة منتخب مصر للشباب وإسبانيا أمس الخميس الموافق 14 أغسطس الجاري، في بطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، الأنظار بشكل كبير بين شوطي المباراة.

والتقطت عدسات الكاميرات مخرج مباراة المنتخب الوطني، خلال أداء فرض صلاة العشاء بين الجماهير على من الزخم الجماهيري المتواجد حوله، إلا أنه كان حريص على عدم الانشغال عن تأدية فرض صلاة العشاء.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة أمس أمام نظيره منتخب إسبانيا، في الدوري ربع النهائي من بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد، بنتيجة 31-29 ليودع البطولة من الدور ربع النهائي.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد، في مصر خلال الفترة من 6 أغسطس الجاري وتستمر حتى يوم 17 من الشهر ذاته.

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره النرويجي اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس الجاري، في مباراة لتحديد صاحب المركز الخامس بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

"بوشاح والإشارة إلى الساعة".. 9 صور من استقبال كولومبوس كرو لـ وسام أبو على

الأهلي يعلن إصابة لاعبه وغيابه عن مواجهة فاركو رسميا