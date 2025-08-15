مباريات الأمس
هذا مركز صلاح.. قائمة اللاعبين الأكثر حصداً لجائزة رجل المباراة في الموسم الماضي

08:00 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
background

كتبت – هند عواد:

يسير الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، على خطى أسطورة النادي السابقة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ يرتدي الشاب القميص رقم 10 بداية من الموسم المقبل، كما يُعد أكثر لاعب حصد جائزة رجل المباراة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الموسم الماضي.

ووفقًا لموقع الإحصائيات "WhoScored"، يُعتبر ميسي أكثر لاعب في التاريخ حصد جائزة رجل المباراة، بواقع 341 مرة.

وتصدر لامين يامال قائمة اللاعبين الأكثر حصداً للجائزة خلال الموسم الماضي، بواقع 12 مرة، يليه الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، فيما جاء المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في المركز السابع، بواقع 10 مرات.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر حصداً لجائزة رجل المباراة في الدوريات الخمسة الكبرى خلال الموسم الماضي، على النحو التالي:

لامين يامال – برشلونة: 12 مرة

كيليان مبابي – ريال مدريد: 9 مرات

مايكل أوليس – بايرن ميونخ: 9 مرات

هاري كين – بايرن ميونخ: 9 مرات

عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان: 9 مرات

رافينيا – برشلونة: 10 مرات

محمد صلاح – ليفربول: 10 مرات

جمال موسيالا – بايرن ميونخ: 5 مرات

فيرتز – باير ليفركوزن: 7 مرات

جوشوا كيميش – بايرن ميونخ: مرتان

ويختلف ترتيب اللاعبين في القائمة السابقة، فعلى سبيل المثال، يأتي مبابي في المركز الثاني رغم أنه حصل على الجائزة 9 مرات (أقل من محمد صلاح)، وذلك وفقًا لتقييم موقع "WhoScored" لأداء هؤلاء اللاعبين طوال الموسم، كما هو موضح في الصورة التالية.

قائمة اللاعبين الأكثر حصداً لجائزة رجل المباراة في الموسم الماضي

اللاعبين الأكثر حصدا لجائزة رجل المباراة رجل المباراة في الموسم الماضي الإسباني لامين يامال لامين يامال الأكثر حصدا لجائزة رجل المباراة الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى
