كتب - يوسف محمد:

تصوير - محمد القرش:

شهدت مباراة منتخب مصر للشباب ومنتخب إسبانيا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، لقطة مميزة من جانب أمن الملعب والمنظمين.

وخلال أحداث المباراة، بدأ المذيع الداخلي يتحدث عن نزول طفلة إلى أرض الملعب، ليبدأ أمن الصالة المغطاة داخل الاستاد في التحرك فورا، للبحث عن هذه الطفلة وإعادتها إلى أسرتها.

وعقب تحرك رجال الأمن والمنظمين داخل أرضية الملعب، تم إيجاب الطفلة وإعادتها للجلوس مع أسرتها مرة أخرى داخل مدرجات الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عاما في مصر، خلال الفترة من 6 أغسطس الجاري حتى 17 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر للشباب تلقى الهزيمة اليوم أمام نظيره منتخب إسبانيا، بنتيجة 31-29 في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم لليد.

