بطولة الأفرو باسكت

مصر

91 77
20:00

السنغال

كرة اليد

مصر -19

29 31
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

حضور جماهيري كبير في مباراة مصر وإسبانيا بربع نهائي كأس العالم لكرة اليد (فيديو)

08:35 م الخميس 14 أغسطس 2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حضور الجماهير في مباراة مصر وإسبانيا (1)
  • عرض 10 صورة
    حضور الجماهير في مباراة مصر وإسبانيا (5)
  • عرض 10 صورة
    حضور الجماهير في مباراة مصر وإسبانيا (6)
  • عرض 10 صورة
    حضور الجماهير في مباراة مصر وإسبانيا (7)
  • عرض 10 صورة
    حضور الجماهير في مباراة مصر وإسبانيا (8)
  • عرض 10 صورة
    حضور الجماهير في مباراة مصر وإسبانيا (9)
  • عرض 10 صورة
    حضور الجماهير في مباراة مصر وإسبانيا (10)
  • عرض 10 صورة
    حضور الجماهير في مباراة مصر وإسبانيا (2)
  • عرض 10 صورة
    حضور الجماهير في مباراة مصر وإسبانيا (4)
كتب - يوسف محمد:

تصوير - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر تحت 19 عاما نظيره منتخب إسبانيا، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عاما المقامة في مصر.

وشهدت مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب أمام نظيره الإسباني، حضور جماهيري كبير في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، لدعم شباب الفراعنة في اللقاء.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد، خلال الفترة من 6 أغسطس الجاري حتى يوم 17 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر للشباب، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد خوض 5 مباريات في الدور الرئيسي، حيث تمكن من الفوز في 3 مباريات، على حساب كلا من: "كوريا، اليابان والبحرين"، وتعادل في مباراتين أمام التشيك والدنمارك.

مباراة مصر وإسبانيا ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب كأس العالم للشباب لكرة اليد
