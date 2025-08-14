كتب - يوسف محمد:

تصوير - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر تحت 19 عاما نظيره منتخب إسبانيا، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عاما المقامة في مصر.

وشهدت مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب أمام نظيره الإسباني، حضور جماهيري كبير في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، لدعم شباب الفراعنة في اللقاء.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد، خلال الفترة من 6 أغسطس الجاري حتى يوم 17 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر للشباب، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد خوض 5 مباريات في الدور الرئيسي، حيث تمكن من الفوز في 3 مباريات، على حساب كلا من: "كوريا، اليابان والبحرين"، وتعادل في مباراتين أمام التشيك والدنمارك.

أقرأ أيضًا:

"بوشاح والإشارة إلى الساعة".. 9 صور من استقبال كولومبوس كرو لـ وسام أبو على

الأهلي يعلن إصابة لاعبه وغيابه عن مواجهة فاركو رسميا