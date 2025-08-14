فيديو.. لحظة سقوط لاعب منتخب إندونيسيا في حفرة عميقة بعد تسجيله هدفا

كتبت- هند عواد:

شهدت مباراة إندونيسيا تحت 17 عاما وطاجيكستان في افتتاح كأس الاستقلال 2025، يوم الثلاثاء الماضي، حادثة مأساوية للاعب الأول محمد ميرزا فرجت الله، الذي افتتاح التسجيل لمنتخب بلاده.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب وهو يسجل هدفا لمنتخب بلاده، ثم يذهب ويقفز السياج ليحتفل مع الجماهير، لكنه يسقط في خندق خلف السياج في ملعب شمال سومطرة الرئيسي.

ووفقا لموقع " pojoksatu" الإندونيسي، سجل محمد ميرزا فرجت الله الهدف الأول لمنتخب إندونيسيا تحت 17 عاما، في افتتاح بطولة كأس الاستقلال 2025، وأثناء احتفاله سقط في الخندق الذي كان عمقه حوالي مترين.

ولكنه نهض على الفور لمواصلة الاحتفال وعاد إلى الملعب عبر الدرج الذي تم تركيبه، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة، عقب اصطدامه بلاعب طاجيكستان، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وكشف مدرب المنتخب الإندونيسي تحت 17 سنة، نوفا أريانتو، تفاصيل إصابة لاعب مدرسة آسيانا لكرة القدم بعد المباراة أمام طاجيكستان.

وقال في تصريحات صحفية بعد المباراة: "ميرزا في حالة جيدة، يعاني فقط من تقلصات عضلية. جميع اللاعبين في حالة جيدة، ونأمل أن يتمكنوا من اللعب ضد أوزبكستان، أعتقد أن ظروف الملعب جيدة جدًا، على الرغم من هطول الأمطار بغزارة، ولكن لا توجد مياه راكدة، لذا لن يعطل ذلك خطة اللعبة".

اقرأ أيضًا:

يضاهي نجوم.. راتب ضخم لحارس ميسي الشخصي

إحداها تخطت الـ2 مليون جنيه إسترليني.. أبرز المعلومات عن أسطول سيارات هالاند