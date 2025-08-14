مباريات الأمس
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

خائفة من محمد صلاح.. صحفي إسرائيلي يهاجم "يويفا" بسبب أطفال غزة

10:32 ص الخميس 14 أغسطس 2025
    دعم غزة خلال نهائي السوبر الأوروبي (2)
    دعم غزة خلال نهائي السوبر الأوروبي (1)
    دعم غزة خلال نهائي السوبر الأوروبي (3)
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
كتبت-هند عواد:

هاجم صحفي إسرائيلي من جريدة "يديعوت أحرونوت"، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعد دعم فلسطين خلال مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في نهائي السوبر الأوروبي، وبعد 48 ساعة من تغريدة المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وشهد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام، رفع لافتة تحمل عبارة: "أوقفوا قتل الأطفال، اوقفوا قتل المدنيين"، كما شارك طفلان من اللاجئين الفلسطينيين في حفل توزيع الميداليات إلى جانب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين.

وكان محمد صلاح علق على بيان "يويفا" بوفاة لاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد "بيليه فلسطين"، وتساءل عبر حسابه على منصة "إكس": "هل تستطيع أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

وكتب الصحفي الإسرائيلي عبر حسابه على منصة "إكس": "مرحبا يويفا، 53 طفلا إسرائيليا قتلوا على يد حماس، و12 بقصف صاروخي من حزب الله، و4 بقصف إيراني، بالإضافة إلى العديد من الأطفال الذين اختطفوا من أسرهم. أين كنتم حينها يا من تدعون الأخلاق؟ أنتم منظمة منافقة، خائفة من محمد صلاح. عار عليكم، فدماء أطفال إسرائيل ليست أقل شأنا من دماء الأطفال في أي مكان آخر في العالم".

دعم أطفال غزة نهائي كأس السوبر الأوروبي محمد صلاح صحفي إسرائيلي
