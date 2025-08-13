بيرس مورجان يهنئ كريستيانو وجورجينا بزواجهما

كتب - يوسف محمد:

هنأ الصحفي الأمريكي بيرس مورجان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز، بعد إعلان زواجها أول أمس الإثنين الموافق 11 أغسطس الجاري.

ونشر مورجان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له رفقة رونالدو وجورجينا وكتب: "أهنئ صديقي كريستيانو وجورجينا على خطوبتهما، يا لهما من زوجين رائعين، أتمنى لهما كل التوفيق في زواجهما كما حققه هو في الملعب".

وكانت جورجينا، نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة ليدها ويد رونالدو وبها خاتم الزواج وكتبت:"نعم أفعل ذلك، في هذه المرة وفي كل حياتي".

ويذكر أن النجم البرتغالي يمتلك طفلين من جورجينال رودريجيز، من قبل إعلان زواجهما رسميا وهما: "آلانا وبيلا".

ويتواجد النجم البرتغالي في الوقت الحالي رفقة جورجينا رودريجيز وأبنائهم، في المملكة العربية السعودية، حيث ينشط رونالدو رفقة فريق النصر السعودي.

