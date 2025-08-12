"الصور ستبقى خالدة".. ماذا قال ديوجو جوتا في المقابلة الأخيرة قبل وفاته؟

كتب - محمد القرش:

كشف ديوجو جوتا عن مدى شعوره بالفخر بهدفه الأخير مع ليفربول في فيلم وثائقي تم تصويره قبل أسابيع قليلة من وفاته في حادث سيارة الشهر الماضي.

وتحدث جوتا عن أهمية لقائه الأخير مع الريدز، والذي شهد تسجيله هدف الفوز في ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون في أبريل، حيث أصدر ليفربول فيلمًا وثائقيا من أجل بطولة الدوري 2024/25.

وقال جوتا: "لقد كان موسمًا صعبًا للغاية بالنسبة لي ولكنني كنت دائمًا هناك أقاتل وتمكنت من مساعدة الفريق في ذلك اليوم وأنا فخور بما أستطيع فعله".

وأضاف: "من الصعب وصف ذلك، هذا هو الشعور الذي أبحث عنه عندما ألعب كرة القدم، ولهذا السبب تُكرّس كل حياتك وجهودك للحظات كهذه، لحظات تُحسم فيها مباراة مهمة".

وأوضح: "كمهاجم، أفضل طريقة هي تسجيل هدف، الأمر يستحق المواصلة والبحث عن لحظات كهذه، أشعر بشعور رائع".

وزاد: "استطعتُ مساعدة الفريق في ذلك اليوم، واستفدنا من هذا الزخم، في النهاية، يُمكن القول إنه كان أسبوعًا حاسمًا".

وتحدث مهاجم ليفربول وولفرهامبتون السابق عن مدى فخره بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيق حلم طفولته باللعب في واحدة من أفضل دوريات العالم.

وأردف: "إنه شيء لم أستطع حتى أن أحلم به عندما كنت طفلاً، كنت أريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن لم أتخيل أبدًا الفوز به".

وأتم: "الصور ستبقى خالدة، إنه إنجازٌ رائعٌ لشابٍّ صغير من جوندمار، حيثُ كان لديّ هذا الحلم، أخيراً نجحنا، لكنها لحظة سأتذكرها للأبد، كما قلت، لأنها إنجازٌ رائع".

وبعد وفاته، أعلن نادي ليفربول أن ذكرى جوتا ستبقى خالدة خارج أنفيلد من خلال نصب تمثال دائم له.