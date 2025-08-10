مباريات الأمس
بقيادة حسام البدري.. ماذا يحتاج أهلي طرابلس للتتويج بالدوري الليبي الليلة؟

12:54 م الأحد 10 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد المدرب المصري حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، لمهمة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يقود فريقه لمواجهة الهلال بمدينة "ميلانو" الإيطالية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دورة التتويج السداسي.

ويبحث حسام البدري في لقاء الليلة لتحقيق أي نتيجة إيجابية أمام الهلال للتويج بلقب الدوري الليبي رسميًا، ويحصد اللقب بعد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة مع الهلال والاتحاد وأهلي بنغازي.

ماذا يحتاج أهلي طرابلس للتويج بالدوري الليبي؟

يعتلى فريق أهلي طرابلس جدول ترتيب دورة التتويج برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويكفي فريق أهلي طرابلس الخروج بأي نتيجة إيجابية اليوم لحسم لقب الدوري، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة ليعلن نفسه بطلًا للمسابقة.

وسيفقد أهلي طرابلس فرصة اللقب بالتتويج في حال خسارته أمام الهلال، وهو ما سيتجنبه المدرب المصري حسام البدري في لقاء الليلة.

حسام البدري أهلي طرابلس الدوري الليبي مباراة أهلي طرابلس والهلال
